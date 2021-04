A la découverte de Madère, sanctuaire des baleines

Dans l'immensité bleue, les baleines témoignent d'une imposante silhouette fondant l'océan paisible, titan de l'Atlantique. Pour pouvoir les contempler, direction le port de Madère pour embarquer sur un bateau avec Cécile Radet, spécialiste dans l'observation des cétacés. A bord, un groupe de touristes français s'apprêtent à rencontrer les baleines. Pour être sûre de viser juste à quasiment chaque sortie, Cécile est en contact permanent avec un allié à 200 mètres au-dessus du niveau de la mer. Marco Faccio est un guetteur qui oriente le bateau en temps réel depuis son poste d'observation. Les baleines sont désormais strictement protégées dans les eaux européennes. Madère est devenue un de leurs sanctuaires. En effet, sur les 90 espèces de cétacés de la planète, un tiers vit autour de l'île. Une zone qui se trouve à un carrefour marin où se mélangent des espèces tropicales venues du sud et des cétacés vivant dans des eaux plus froides au nord. L'île est également un réservoir de minéraux et de végétaux qui ruissellent dans les océans et se transforment en nourriture. Ce qui explique pourquoi tant d'animaux vivent dans ces eaux.