À la découverte de San Gimignano, le Manhattan médiéval

Des tours, hauts comme 18 étages, construits en pleine campagne ni pour être habité ni à des fins militaires, c'est le mystère de San Gimignano. Ces tours sont les vestiges d'une époque à peine croyable, imaginées il y a 800 ans. Ce sont douze tours carrées qui se sont lancées vers le ciel. Chacune mesurait en moyenne 50 mètres de hauteur. Une architecture unique qui avait de quoi impressionné à l'époque les visiteurs qui arrivaient aux portes de la ville. Ces tours aujourd'hui, les habitants en sont fiers. Pierluigi Giachi vit dans l'une d'entre elles. "C'était une compétition entre les familles au Moyen Âge. Chacune cherchait à montrer sa richesse et sa puissance en construisant sa tour. Et ceux qui construisaient la tour la plus haute étaient les plus riches. C'est incroyable", explique le propriétaire de la tour de Chigi. Il y a 150 marches à gravir pour atteindre le sommet et la vue sur des tours jumelles. "À l'époque, on n'avait pas le droit de construire une tour plus haute que celle du gouverneur. Alors, une famille a contourné la loi en construisant deux tours. Si on les met l'une sur l'autre, elles dépassent largement celle du gouverneur", raconte Pierluigi Giachi. Une vie quotidienne insolite pour la famille au milieu de gratte-ciels médiévaux. Quatre millions de visiteurs arpentent chaque année ses ruelles, aujourd'hui désertes à cause de la pandémie. Entre Sienne et Florence, la ville occupe une position stratégique au Moyen Âge sur la route des Croisades. Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo en tête de cet article.