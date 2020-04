A la découverte de Sintra, la ville aux mille palais

A Sintra, l'expression "mener une vie de château" prend tout son sens. Dans cette ville portugaise, il en existe de toutes sortes, tous plus impressionnants les uns que les autres. Ancien lieu de villégiature des monarques portugais, à Sintra, un château en cache toujours un autre. Chacun d'entre eux a son mystère et ses secrets. L'an dernier, la commune a attiré plus d'un million de visiteurs faisant d'elle l'une des villes les plus touristiques du Portugal. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.