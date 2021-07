À la découverte de Venise en fête

Des feux d'artifice réputés les plus longs et les plus spectaculaires du monde, des tables à perte de vue le long des quais de la ville, des embarcations décorées par centaines dans le bassin de Saint-Marc... Voilà à quoi ressemble Venise pour la fête du Redentore. Avec tout type d'embarcation, à voile, à moteur ou à rames, les Vénitiens profitent de la soirée. "C'est magnifique, enfin, après une année de privation, on a à nouveau notre fête du Redentore. Et chacun dans sa barque et en même temps tous ensemble", s'enthousiasme une Vénitienne. Certains ont décidé de sortir le grand jeu en sortant de bateaux anciens dont il faut reconstituer le plancher avant de le décorer. "Nous gardons les souvenirs de cette fête depuis que nous sommes tout petits, comme une nuit infinie où l'on commençait par embarquer. Puis, on faisait les grillades. Et à l'aube, on allait se baigner", se rappelle Piero Tappeto, association "Arzana" pour la conservation des bateaux traditionnels. Depuis plus de quatre siècles, les célébrations commencent sur ce pont de bois dressé pour quelques heures entre les deux rives de la lagune. Tout le monde, avec l'ensemble des autorités de la ville rassemblées, se dirige vers l'église de Redentore. Le Christ rédempteur que tous les Vénitiens vénèrent pour les avoir libérés de la peste en 1577. Un retour à la vie qui prend une signification toute particulière cette année 2021. Les traditions sont respectées à la lettre. Dans les eaux comme à terre, on célèbre à fond le Redentore. Les organisateurs avaient tablé sur 25 000 personnes. Ils annoncent finalement en avoir comptabilisé 80 000.