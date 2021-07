À la découverte d’endroits insoupçonnés de Corse à bord de son petit train

Une voie unique serpente à travers le maquis, enjambe des vallées escarpées sur une cinquantaine de viaducs et traverse des montagnes. Bienvenue à bord du petit train Corse. Des sommets aux vallées à 40 km/h de moyenne, c’est le véhicule le plus pittoresque pour découvrir l’île. Il vous conduit dans des endroits insoupçonnés, comme la gare de Vizzavona, minuscule hameau perché à 1 100 mètres d’altitude. Ici, on croise surtout des randonneurs venus se mesurer au GR20, le célèbre sentier de randonnée. Ce train ne s’adresse pas qu’aux touristes. D’Ajaccio à Bastia, de l’Île-Rousse à Calvi, ce réseau de 232 km permet de désenclaver certaines régions. Il est précieux, notamment pour les 4 000 étudiants qui convergent de toute la Corse vers l’université de Corte. Par ailleurs, ce train pourrait bien devenir une alternative à la circulation automobile sur l’île de Beauté. Sa fréquentation ne cesse d’augmenter pour atteindre désormais 1,2 million de passagers par an. Certains rêvent d’étendre le réseau jusqu’à Bonifacio.