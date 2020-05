A la découverte des Ailes Anciennes Toulouse, une association qui préserve le patrimoine aéronautique

L'association Ailes Anciennes Toulouse a été créée en 1980. Dans son atelier, de nombreux bénévoles, actifs et retraités de l'aéronautique, restaurent des avions. En 40 ans, une centaine d'appareils volants ont été sauvés de la casse. Une fois qu'ils auront peau neuve, certains d'entre eux rejoindront le musée aéronautique Aeroscopia pour raconter une nouvelle page de l'histoire de l'aviation.