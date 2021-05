À la découverte des cartes géographiques de Paris, de 1731 à 2021

Il y a 290 ans, il faut imaginer qu'à la place des petites rues si typiques du 17e arrondissement, il y avait des champs. Un petit cours d'histoire et de géographie à la carte. Un outil très concret a été développé par l'Atelier parisien d'urbanisme. Il comporte 19 cartes du Grand Paris de 1731 à nos jours mises en ligne gratuitement pour le grand public, les chercheurs et les enseignants. La pièce maîtresse c'est la toute première carte topographique de Paris et ses environs, tracée par le géographe l'Abbé de La Grive entre 1731 et 1741. Ces cartes racontent l'évolution de Paris au fil des siècles, notamment dans la deuxième moitié du XIXe sous Napoléon III, quand le baron Haussmann, préfet de la Seine, a redessiné la capitale. Il souhaite mettre fin au Paris sales et ses ruelles sombres, faciliter la circulation de l'air, de la lumière et des gens. Entre hygiénisme et esthétique, Haussmann procède à la percée de grandes avenues et à la création de parcs. Il réussit son Paris, celui que l'on connaît aujourd'hui. Prochaine étape, le réaménagement du nord parisien dans le cadre des Jeux olympiques de 2024. L'objet peut-être d'une nouvelle carte à venir.