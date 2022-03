À la découverte des châteaux de la Bavière royale

Notre voyage débute au petit matin. Il faut d'abord se hisser à 3 000 mètres d'altitude vers les alpes bavaroises. Dans la vidéo en tête de cet article, ces Bavarois n'ont jamais exploré sa région depuis le ciel. Ils ont vraiment le temps de profiter de la vue et de regarder les détails du paysage. Ils ont déboursé 260 euros pour admirer les sommets enneigés et découvrir le terrain de jeu d'un roi extravagant, Louis II de Bavière. Sa plus grande fantaisie fut de construire le château de Neuschwanstein, fort isolé du reste du monde. Cette "merveille blanche" a été bâtie de 1869 à 1888, à flanc de montagne, sur un piton rocheux. Cet édifice n'a plus aucun secret pour Yves Vatin-Pérignon, guide français. Il vit dans la région depuis 25 ans et accompagne chaque année des centaines de touristes. Comme le roi est passionné par la musique et l’architecture, partout, les fresques font allusion à Richard Wagner. Louis II de Bavière est un roi perché, muré dans ses rêves. Il s'est même fait construire une grotte à l'intérieur du château. Le roi dépense des fortunes et emploie une armée d'artisans pour satisfaire ses désirs les plus fous. La salle des chanteurs, par exemple, est conçue pour jouer les œuvres du compositeur allemand Richard Wagner. Ce château et ses tourelles auraient inspiré celui de la Belle au bois dormant de Walt Disney. À dix minutes de calèche sur la colline d'en face, nous avons découvert un autre château, Hohenschwangau. Il ne l'a pas construit, mais il y a grandi. Ensuite, nous avons roulé en direction de la frontière autrichienne pour nous rendre au château de Linderhof. L'édifice s'inspire de Versailles. Un palais bien plus modeste. C'est d'ailleurs le seul à avoir été achevé avant le décès du roi Louis II de Bavière. TF1 | Reportage P. Dumortier, M. Pannetrat