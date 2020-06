À la découverte des châteaux perchés dans les arbres

En s'inspirant du patrimoine français, Rémi Becherel, un charpentier qui veut travailler en s'amusant, est à l'origine de cette aventure. Il a construit des châteaux perchés, tels de nouvelles chambres d'hôtes façon renaissance, à l'intérieur desquels se trouvent un cocon où les visiteurs jouent les châtelains d'un soir autour d'un panier-repas. Toutes ces forteresses miniatures sont érigées en bois locaux et se fondent dans la nature. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.