À la découverte des divinités olympiennes en Grèce

Les dieux grecs ont encore leurs fidèles. Les pratiquants de cette religion polythéiste sont estimés à 2 000. Les sympathisants, eux, sont au nombre de 50 000. Au total, 24 cérémonies liées aux calendriers solaires et lunaires ont lieu chaque année en Grèce. Notre équipe est allée à la rencontre de Vlassis Rassias, l'homme qui a relancé ces rites que l'on croyait perdu. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.