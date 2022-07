À la découverte des falaises sauvages du Portugal

C'est un coin encore méconnu du Portugal. Un littoral sauvage, entre falaises vertigineuses et village perché. Quoi de mieux que le vélo pour découvrir la côte vicentine. Notre périple débute dans l'Alentejo, au milieu de ces maisons blanches typiques de la région. Après quelques coups de pédale dans les ruelles, il faut déjà mettre pied à terre et prendre un petit bateau. Puis après quelques kilomètres de pistes rocailleuses à vélo, les immenses falaises de schiste de la côte vicentine font leur apparition. Un littoral préservé au cœur d'un parc naturel de 75 000 hectares. Nous voyons des cigognes à proximité de la mer. Ce phénomène est unique au monde. Nous continuons vers le sud et troquons notre vélo contre une planche de surf. Le surf est un incontournable de la côte vicentine. Le lendemain, la route nous mène au milieu des pins, puis au-dessus des falaises orangées de l'Algarve. Nous rencontrons les derniers pêcheurs dans un de ces villages côtiers. Au terme de notre parcours, et après trois jours d'efforts, le cap Saint-Vincent apparaît enfin. Il s'agit de la pointe sud-ouest de l'Europe, considérée comme le bout du monde jusqu'au XIVe siècle. TF1 | Reportage V. David, A.Vieira