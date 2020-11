À la découverte des forêts du Québec, aux couleurs de l'été indien

Cette saison n'existerait que dans le Nord de l'Amérique. Au Québec, on l'appelle l'été des Indiens. Une parenthèse hors du temps lorsque l'automne, l'espace de quelques jours, nous offre sa plus belle palette de couleurs. Pour beaucoup de Québécois, c'est le meilleur moment de l'année pour profiter de la nature. Et la meilleure place pour assister à ce spectacle, c'est sans doute depuis les airs. Après seulement quelques minutes de vol, les lacs et les forêts du Québec s'étalent à perte de vue. L'été indien, c'est aussi une période idéale pour se perdre dans la nature, notamment dans le parc national de la Mauricie. Pour en apprendre plus sur les arbres qui composent cette forêt, c'est par terre qu'il faut regarder. En à peine quelques jours, avec la diminution de la photosynthèse, toutes les feuilles se transforment avant de se laisser tomber. Avec une température clémente et ces milliers de feuilles multicolores qui tapissent le sentier, les conditions sont parfaites pour arpenter l'un des plus grands réservoirs forestiers au monde.