À la découverte des îles flottantes du lac Titicaca au Pérou

Au cœur du lac, le plus haut de la planète, la nature s’offre à ceux qui la protègent et la vénèrent depuis plusieurs siècles. Nous avons traversé le Titicaca, à la rencontre des îles et des Indiens Uros. des femmes et des hommes qui peuplent le lac sacré sud-américain. Sous leurs pieds, les craquement du totora. Il s’agit d’un grand roseau, matière première pour à peu près tout ici. Les pontons, les maisons, tout est fait en roseau. Mais du sol jusqu’au toit, cette herbe haute se dégrade naturellement. Les 95 îles uros sont donc en sursis. Si les îles flottent, c’est grâce à trois couches de totora. Les roseaux les plus anciens s'enfoncent dans l’eau. Sans entretien, les îles risquent donc la submersion. Découvrez l’intégralité de ce reportage dans la vidéo ci-dessus. T F1 | Reportage J.M. Bagayoko, G. Parrot