À la découverte des îles Sanguinaires en Corse

Tout l'été, nous vous avons fait découvrir les plus belles îles de France. Dernière étape ce soir sur un archipel au nom quasi mythique : les îles Sanguinaires dans le golfe d'Ajaccio. Elles bénéficient depuis trois ans d'un label prestigieux, celui du "Grand Site de France". Durant toute l'année, une dizaine d'agents sont en charge de la protection de ce sanctuaire paradisiaque.