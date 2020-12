A la découverte des livres avec des images illustrées

Avant Noël, nous avons décidé de vous préparer une sélection des plus beaux ouvrages illustrés. Ils peuvent être d'excellentes idées de cadeau. C'est le cas du livre avec un médaillon Louis XIV en résine et son coffret en velours frappé, ouvrage conçu comme une œuvre d'art. Pour ce Noël 2020, il est sans doute l'un des livres les plus spectaculaires. Tiré à une centaine d'exemplaires, il coûte 4 500 euros. Les maisons d'édition ont lancé de nouveaux défis. Celui de séduire par l'image et de donner aux lecteurs l'envie de lire le texte. C'est à l'éditeur allemand Taschen qu'on doit ce nouveau regard. Il a lancé sur le marché des énormes livres baptisés "Sumos" pesant 33 kilos en moyenne. L'un des derniers nés est dédié au peintre David Hockney. Un ouvrage qui a nécessité des années de préparation. Celui-ci est ensuite reproduit dans un format plus petit pour être accessible au grand public, à seulement 20 euros. Ils sont capables de vous faire voyager ou de vous faufiler à la table des présidents.