À la découverte des plus belles plages d’Europe en Algarve

À l’image d’un peintre devant sa toile, la nature a su prendre son temps pour forger l’une de ses plus belles œuvres. Il a fallu quelques millions d’années pour façonner l’Algarve et ses falaises impressionnantes. Il s’agit d’une curiosité architecturale qui ne se dévoile qu’à ceux qui se jetteront à l’eau. Chaque jour, le spectacle est différent sur ce littoral. Au gré des marées, des dizaines de grottes peuvent se visiter. C’est un secret bien gardé de cette région portugaise. On y découvre des plages secrètes, qui sont creusées 30 mètres en dessous du sol. Mais pour comprendre ce qui fait la renommée de l’Algarve, il faut retrouver la terre ferme. Sa plus belle plage se situe dans la partie Ouest de la région. Encaissée entre des falaises, elle a été élue la plus belle plage d’Europe en 2018. Elle est devenue une station balnéaire très prisée. Au large de la côte, on y découvre près de 10 000 dauphins. Puis, grâce à ses immenses plages de sable fin, l’Algarve est devenue un paradis pour surfeurs. La diversité de ses paysages fait de cette région l’une des destinations les plus touristiques chaque été. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/07/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.