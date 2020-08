À la découverte des quatorze kilomètres de cavités souterraines de l'Ariège

La grotte de Lombrives est née en même temps que les Pyrénées. Ses visiteurs s'engouffrent dans la roche et découvrent ses galeries, 125 millions d'années plus tard. D'après la légende, l'amante d'Hercule, Pyrène, serait morte dans ses bras et enterrée dans cette grotte. Les cavités souterraines recèlent aussi un "passage du crime" ainsi qu'un lac souterrain. Quant aux treize kilomètres de réseaux qu'il reste à explorer, les spéléologues continuent leurs recherches sur leur territoire.