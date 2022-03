À la découverte des Rolls de la grillade au salon du barbecue à Paris

Ceci n’est pas une locomotive à vapeur, c’est un barbecue venu tout droit du Québec : 520 kilos d’acier. Son nom : La Bête à 5 000 euros tout de même. Heureusement, il y a plus accessible. Ce week-end, à Paris se tient le premier salon du barbecue. Les modèles sont surtout exotiques. À côté de l’innovante plan de char Brasero, un très discret barbecue remorque d’Afrique du Sud. Savez-vous maintenant ce qu’est cet œuf en céramique ? Le kamado. Inventé, il y a des millénaires, au Japon. Particularité : il permet la maîtrise de la cuisson. L’appareil le plus étonnant nous est présenté par une star du secteur, le youtubeur Raphaël Guillot alias Rafa. Ce barbecue à granulés fait grille et fumoir. Nouveauté très à la mode. Technique, précis, de quoi plaire aux As du Pique, aux amateurs de chipolata de plus en plus nombreux. En France, deux millions de barbecue ont été vendus cette année 2020. T F1 | Reportage Q. Fichet, N. Clerc