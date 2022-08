À la découverte des trésors engloutis

Les eaux turquoise de la mer Ionienne au large d'Ithaque est une île évocatrice de la mythologie grecque. Ulysse et Pénélope se promènent dans nos esprits, mais c'est un trésor bien réel qui gît dans les profondeurs. À la recherche d'une épave vieille de 2 000 ans, nous avons remonté le temps. Faute de voir le navire, nous avons découvert sa cargaison. Et des trésors comme celui-ci, les Grecs en découvrent régulièrement. Dans ces eaux, une vingtaine de sites antiques sont accessibles aux plongeurs, comme un musée sous-marin que l'on visite uniquement sur rendez-vous pour éviter les pillages. Sous la mer des Caraïbes vit un trésor très convoité. Cette fois, il faudra des robots ultra-perfectionnés de la marine colombienne pour le voir, car il faut descendre à près de 1 000 mètres de profondeur. Il s'agit de l'épave du San José, un galion du XVIIIe siècle découvert il y a sept ans. Ce qu'il renferme, par contre, vient seulement d'être filmé : des pièces d'or et d'argent et près de 200 tonnes de pierres précieuses. La valeur de l'ensemble pourrait atteindre 17 milliards d'euros actuels. TF1 | Reportage F. Agnès, L. Romanens, J. Bervillé