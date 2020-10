À la découverte des villages des Cinque Terre et ses vignes

Depuis près de mille ans, les habitants des villages des Cinque Terre ont façonné le paysage pour cultiver la vigne. C'est un travail pharaonique, qui est aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Depuis les années 80, ses vignerons sont devenus, en quelque sorte, des funembules. Et pour cause, leurs petits trains suspendus sillonent les vignes, avec une pente qui attenint 60° d'inclinaison. Le "Sciacchetrà", un vin blanc liquoreux, est donc produit dans ces conditions extrêmes. Au fil des siècles, les habitants de cette région unique au monde ont sculpté l'un des plus beaux paysages d'Italie.