À la découverte du Château de Colomares en Espagne, un édifice dédié à Christophe Colomb

Comme un château de sable sur une plage, il surplombe la Méditerranée avec ses tours élancées et finement sculptées. Certaines donnent même la sensation de vouloir larguer les amarres pour quitter la terre ferme. "Des tours en forme de bateau. Ces mêmes bateaux qui ont fait pour la première fois la traversée jusqu'en Amérique". "On dirait que tout cela sort d'un conte de fée". Si le château de Colomares devait avoir un prince, il s'appellerait forcément Christophe Colomb. L'édifice a été construit à la fin des années 80 en hommage au plus grand navigateur de l'Histoire. Aucun détail n'a été laissé au hasard. Les caravelles sont par exemple toutes orientées vers l'ouest. Le cap qu'a suivi l'explorateur pour découvrir les Amériques. Cette construction est le résultat de la folie d'Esteban Martin. Médecin et admirateur de Christophe Colomb, il a consacré les dernières années de sa vie à édifier cette citadelle. "Tout ceci est un projet personnel et 100% privé. Mon père possédait déjà le terrain et y a dédié toutes ses économies, presque jusqu'à la ruine. Il a eu la chance de trouver deux excellents maçons. À eux trois, ils ont passé 7 ans à construire tout ce que vous voyez", témoigne son fils. Chaque année, 80 000 personnes visitent le château. Des pierres pour continuer à faire vivre le souvenir du navigateur. TF1 | Reportage J. Garrel, L. Caboche