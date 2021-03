À la découverte du château troglodyte de Brézé

Dans la roche de Brézé se trouve le cœur du château vieux de 1 000 ans. À l'intérieur se cachent plus d'un kilomètre de galeries souterraines et un système de défense immense pour se protéger des envahisseurs au Moyen Âge. Il y a deux douves qui mesurent quinze mètres et sont parmi les plus profondes d'Europe. En dix siècles, elles n'ont jamais été aussi vides. Le château vit pour la première fois de son histoire deux confinements en 2020. Les visites sont annulées alors les propriétaires organisent les travaux divers. Le restaurant aurait dû ouvrir en avril dernier. Les recettes des visites du château n'ont pas permis de concrétiser les travaux. Comme il y a des urgences qui ne peuvent attendre, les châtelains sont devenus de vrais chefs d'orchestre pour gérer le budget. La priorité des châtelains est de préserver l'héritage familial et le patrimoine national. "On est là que de passage. On doit transmettre à nos enfants et eux à leurs enfants", affirme Jean de Colbert. Lui et son épouse passent des jours et des nuits à repenser la conservation du château de Brézé pour l'ouvrir perpétuellement au public.