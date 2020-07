A la découverte du désert de Joshua Tree en Californie

Joshua Tree est une terre aride qui a ensorcelé bon nombre de voyageurs, qui s'y sont parfois installé. Dans cette nature originelle, que le passage des siècles a laissé intact, un ciel d'une pureté inégalée dans le monde. À deux heures de Los Angeles, ce paysage incroyable a attiré de nombreux cinéastes d'Hollywood, mais également des artistes et des groupes musicaux.