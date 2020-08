À la découverte du désert de Tabernas en Espagne

On se croirait en plein Far West et pourtant, nous sommes en Espagne dans le désert de Tabernas en Andalousie. La ressemblance avec les déserts américains est remarquable. Ce qui lui a valu d'être le décor des plus grands westerns dans les années 60. Ce mini Hollywood est depuis un lieu incontournable pour les amateurs du 7ème art. Jorge Sanchez Rubio, cinéphile et guide, connaît toutes les scènes de films et séries tournées dans le désert. Il nous conduit sur le lieu de tournage de Game of Thrones. "On peut reconnaître le décor, là où il y avait les deux immenses chevaux, puis cette fameuse scène avec le passage des cavaliers. J'ai pu assister au tournage". Avec les crues et les températures variant de -5° à 50°, le désert de Tabernas change de visage chaque année. "Le désert est très vivable. D'un jour à l'autre, il peut y avoir des changements intéressants", explique Philippe Corral-Munoz, directeur du site espagne-tourisme.com. Il y a des millions d'années, la mer Méditerranée recouvrait cette zone aride. En se retirant, elle a offert un des joyaux de l'Andalousie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22:15 16/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.