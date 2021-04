À la découverte du désert égyptien, un paradis en noir et blanc

Le désert noir et blanc se trouve à 500km du Caire, loin de la foule et de l'agitation. On s'y imaginerait presque sur une autre planète. Pour les touristes, le dépaysement ne fait que commencer. Au fil des kilomètres, tout droit vers le Sud-Est du pays, le désert égyptien change de visage et de nom. On l'y surnomme "le désert noir". Et pour l'apprécier, il faut prendre de la hauteur. Perché à 100m de haut, un coup d'œil suffit pour faire oublier l'effort. Le plongeon dans le passé est vertigineux. Le temps semble s'y être arrêté, il y a 100 millions d'années quand des éruptions volcaniques ont figé les paysages. Khaleb Saad Mostafa a fait de ce désert si particulier son terrain de chasse. Ce géologue sillonne la région depuis 25 ans. Il connait chaque recoin des déserts égyptiens. Il s'est d'ailleurs passionné pour leur diversité. En poursuivant sur quelques kilomètres, le décor passe du noir au blanc. La roche sombre devient claire et brillante avec des reflets cristallins. Observer, gratter, fouiller... Le travail semble être infini pour dénicher tous les trésors cachés dans le sable égyptien. Sur ces terres vierges parmi les plus hostiles au monde, il existe quelques rares oasis. Il en a neuf. Elles abritent un peuple millénaire. Après 1km de traversée des couches terrestres et un préchauffage par les roches en fusions, l'eau jaillit à 45°C chargée de sulfure, potassium, calcium et magnésium. Un alliage exceptionnel pour la végétation. Plus loin, la mer a laissé derrière elle un manteau de calcaire et des formations uniques au monde, il y a 150 millions d'années.