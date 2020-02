À la découverte du GR R1, le plus beau sentier de randonnée

Les premiers mètres parcourus sur les sentiers du GR R1 donnent le ton d'emblée. Il encercle le Piton des Neiges, le point culminant de la Réunion, et slalome entre trois cirques au cœur de l'île. Les randonneurs, eux, parcourent la boucle de 56 km en une semaine. Quant au trajet, il est décoré de natures exceptionnelles, telles que des faunes et des flores. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.