A la découverte du Hoshi Ryokan, le plus vieil hôtel du monde

Hoshi Ryokan, à 500 kilomètres de Tokyo, est le plus vieil hôtel du monde. L'établissement japonais existe depuis 1 300 ans. Ce lieu rénové plusieurs fois est tenu par la même famille depuis huit siècles. À l'origine, l'hôtel était un simple gîte accueillant quelques voyageurs. Il dispose désormais de 70 chambres traditionnelles. À 84 ans, son propriétaire actuel s'apprête à transmettre l'héritage à celui qui incarnera la 47ème génération. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/10/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.