À la découverte du Japon avec les XV de France

Les hommes du XV de France sont à J-7 de leur premier match de la coupe du monde. Des rugbymen qui sont arrivés au Japon depuis plusieurs jours, qui s'entraînent beaucoup, et qui découvrent aussi les us est coutume de ce pays si lointain. Découvrez les images exclusives de leur préparation haute en couleur, tournées par nos équipes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.