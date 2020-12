À la découverte du label "Arbre remarquable de France"

À Saint-Guilhem-le-Désert (Hérault), le "roi platane" trône sur la place du village depuis plus de 165 ans. Il le domine avec ses vingt mètres de haut et ses six mètres de circonférence. Planté le 20 janvier 1855 devant la célèbre abbaye de Gellone, il est impossible de ne pas le remarquer. En vingt ans, l'association a attribué le label "Arbre remarquable de France" à seulement 660 arbres dans le pays. Pour obtenir cette distinction, l'âge de l'arbre est l'un des premiers éléments. Sa circonférence, sa taille, sa forme et son histoire sont aussi des critères essentiels. C'est aussi le cas de l'ormeau de Sully, dans le village de Villesèquelande, près de Carcassonne. Il a été planté il y a plus de 400 ans, sous l'ordre de Sully, pour lutter contre la pénurie de bois au XVIIème siècle. Mais malades à cause d'un champignon, ils ont tous disparu. Le label engage notamment les municipalités à protéger ces arbres et les faire découvrir.