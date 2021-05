À la découverte du lac Assal, la perle salée de Djibouti

Cerné par les volcans, le lac Assal semble pris au piège, sous un soleil brûlant. Pour y parvenir, il faut s’enfoncer dans les entrailles de la terre. C’est le point le plus bas du continent africain et le point d’orgue de tout voyage à Djibouti. Sur les rives du lac, sous nos pieds, cette éblouissante banquise de sel gris comme de la neige, un trésor pour les nomades qui l’exploitent depuis la nuit des temps. À l’île où on le fait découvrir, cet or blanc prend ici des formes aussi variées qu’insoupçonnées. Ce lac est le plus salé au monde, 333 grammes de sel par litre d’eau, c’est dix fois plus que dans les océans et plus encore que la mer Morte. Ultra-concentré en sel car l’eau s’évapore très vite avec des températures qui dépassent les 55 degrés. D’où vient cette eau ? Une baie est la source en eau de mer du lac Assal. À partir de là, l’eau passe sous terre et parcourt 12 kilomètres pour arriver jusqu’au lac. Douze kilomètres à travers une roche volcanique qui se déchire depuis des millions d’années. L’endroit est un carrefour tectonique. Une tradition millénaire qui fait vivre ces villages proches du lac. Des nomades sédentarisés de 600 personnes y habitent et vivent par une économie de troc ancestrale. Mais combien de temps encore cette tradition va-t-elle résister à la modernité ? Au bord du lac Assal, une usine est sortie de terre il y a deux ans. Elle aussi exploite les richesses de ce qui est la plus grande réserve de sel au monde actuellement.