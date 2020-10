A la découverte du lac Léman, une région très poétique

Le trajet depuis Lausanne vers la pointe du lac Léman se fait sur un bateau à vapeur. Même pour ceux qui y naviguent constamment, la découverte est incessante. Sur un îlot, le château de Chillon, construit il y a plus de 1 000 ans, est toujours préservé. Puis, après la traversée des montagnes au départ de Montreux vers les Rochers de Naye, on découvre un paysage somptueux à plus de 2 000 mètres d'altitude. Et en randonnée, les points de vue sont nombreux le long des crêtes, entre plaine et lac.