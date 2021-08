À la découverte du massif de l’Esterel : une côte arc-en-ciel

Quand la nature décide d’assembler ses couleurs les plus éclatantes en un même lieu. Le vert, l'orange et d’innombrables nuances de bleu. Cela donne le massif de l’Esterel, né il y a 250 millions d’années. Un décor unique entre mer et montagne qui attire chaque année près de deux millions de visiteurs. Des paysages uniques et une faune d’une grande richesse. C’est l’autre trésor de l’Esterel. Et pour espérer apercevoir son joyau, le dauphin, il faut se lever tôt et prendre le large. Notre moteur est presque à l’arrêt pour ne pas les perturber. Croiser leur route reste un moment rare, gravé dans la mémoire. Un souvenir de plus du massif de l’Esterel. Découvrez l’intégralité de ce reportage dans la vidéo ci-dessus.