À la découverte du mont Sinaï en Égypte

Dans les écritures sacrées, le Sinaï est à la fois le désert et la montagne des Hébreux. 3 000 ans d'histoire au cœur de trois religions monothéistes et un périple de nuit sur les pas de Moïse, c'est incontournable. Cela fait 3 000 ans que les pèlerins et aujourd'hui les touristes gravissent ces marches avant le lever du jour. Le mont Sinaï ou mont Horeb surplombe le plus vieux monastère du monde, daté du cinquième siècle. L'édifice, encore habité, est classé au patrimoine mondial de l'Unesco. Entouré d'une solide muraille, le monastère Sainte-Catherine fut agrandi plusieurs fois au cours des siècles et gardé par des Bédouins de génération en génération. Il est le symbole de la tolérance des religions. Mais il y a aussi un autre trésor protégé, interdit aux visiteurs. Il s'agit de la plus riche collection de manuscrits religieux au monde, après celle du Vatican. Menacé par des attaques terroristes, ce lieu spirituel avait été déserté par les touristes ces dix dernières années. Les gens viennent de partout pour parcourir la nature brute de la région et admirer le Canyon Coloré. Le Sinaï est tout simplement la perle de l'Égypte.