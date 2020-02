À la découverte du paradis des randonneurs sur l'île de Santo Antao au Cap-Vert

Comme hors du temps, l'île de Santo Antao et sa population métissée incarnent toute l'authenticité du Cap-Vert. À 4000 km de l'Hexagone, l'archipel, ses sommets volcaniques, et ses vallées tropicales séduisent 760 000 touristes chaque année. Et c'est la marche que neuf voyageurs sur dix choisissent pour découvrir des paysages grandioses et être en communion avec la nature. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/02/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.