À la découverte du patrimoine autour de Niort dans les Deux-Sèvres

Entre les Pays de la Loire et la Nouvelle-Aquitaine, le bocage de la Gâtine Poitevine est une abondance de verdure. Parthenay, sa capitale historique, est un passage incontournable. Au Moyen Âge, c'était une voie stratégique des rois d'Angleterre pour atteindre l'Aquitaine. L'artère originelle de la cité médiévale est encore bien conservée. La ville se parcourt à pied, et très vite, la nature fait son retour.