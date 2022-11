À la découverte du plus grand aquarium du monde en Thaïlande

Ils fascinent autant qu’ils hypnotisent. Avec la palette infinie du reflet sur leurs écailles et leur allure parfois insolite, tous les jours, des centaines de Thaïlandais les admirent derrière leur paroi de verre. 400 vendeurs, un million d’achetés chaque semaine, bienvenu dans le plus grand marché au monde de poissons d’aquarium. En plein cœur de la ville, le gigantesque marché de Chatuchak fait la fierté des Thaïlandais depuis 1978. Chaque poisson a une puce électronique sous la peau. Il suffit de la scanner pour reconnaître son numéro, il est relié au certificat d’authenticité. Une passion nationale qui fait vivre toute une économie. “Avoir un poisson chez soi, ça a un effet relaxant, ça permet de vous détendre. Et puis, c’est placebo. Vous pensez que ça vous portera chance et donc, la chance vient à vous”, souligne Sirinut Chimpli, propriétaire de la ferme Sirinut Betta Fish dans le village de Nakhon Pathom. Les plus beaux seront expédiés à l’étranger ou concurrenceront leurs millions de semblables sur le célèbre marché de Chatuchak. TF1 | Reportage J. Jankowski, J. Chouquet