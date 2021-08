À la découverte du pont pédestre d’Arouca au Portugal, le plus long du monde

Après une ascension de plus de 500 marches, il se dévoile enfin, le pont d’Arouca, suspendu à flancs de montagne. Il en faut du courage pour s’avancer dans le vide. Sous nos pieds, l’équivalent d’un immeuble de 60 étages. Oublier le grincement des premiers pas, pour n‘entendre ensuite, rien que le fleuve Aiva. Et se laisser bercer par le souffle des vents comme des funambules. Inauguré il y a trois mois, le pont d’Arouca a demandé deux ans de travaux en équilibre, avec des ingénieurs alpinistes, pour installer ces 70 tonnes de métal en suspens à 175 mètres de hauteur. sur 516 mètres de long. Ce qui en fait officiellement, le plus long pont pédestre du monde et ce n’était pas vraiment le projet initial. “À la base, on voulait un simple pont ici, mais le terrain sous nos pieds était trop instable”. Découvrez l’intégralité de ce document exceptionnel dans la vidéo ci-dessus.