À la découverte du sanctuaire des pumas au Chili

Nous vous emmenons dans les montagnes chiliennes à la rencontre du plus grand prédateur de la cordillère des Andes, le puma. C'est un chasseur invisible qu'il est très rare d'apercevoir en liberté. Le gros appétit de ce félin menace le bétail des éleveurs qui le chassent. Pour préserver l'espèce, une famille a créé un refuge où ces animaux sauvages sont soignés avant d'être réintroduits dans la nature.