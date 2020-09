À la découverte du village du Coudray-Macouard

Planté sur une butte, Le Coudray-Macouard domine le Saumurois. C'est un ancien village médiéval fortifié fait d'ardoise et de tuffeau. Pour découvrir les lieux, les visiteurs passent par les galeries souterraines, habituellement interdites au public. Une fois de retour à la surface, le bourg dévoile ses belles demeures le long des ruelles fleuries. Les girouettes qui ornent les toits des maisons font la particularité du village.