À la découverte d’un verger de myrtilles dans la Creuse

Dans un verger de deux hectares dans la Creuse, des producteurs y cultivent les myrtilles, de petites baies au succès grandissant, depuis plus de 30 ans. Dans la région, les conditions sont idéales. Ici, quinze variétés et 300 kilos produits par jour. La technique peut sembler simple, mais cueillir des myrtilles demande en réalité un peu plus de maîtrise. D’ailleurs, Martial Mas de Feix nous livre quelques conseils. Au marché, comptez dix euros pour un kilo. En supermarché, le prix est parfois deux fois plus élevé. Mais pas de quoi compromettre le succès de ce fruit qui se décline en de nombreuses recettes. Ce samedi, nous avons décidé de tester le chausson à la myrtille avec le pâtissier Alain Battut. Il faut d'abord préparer une compotée. Après l’avoir fait bouillir, puis refroidir, il en verse généreusement sur un morceau de pâte. Après avoir bien encollé les deux parties de cette dernière, il ajoute quelques amandes pour la gourmandise. Enfin, enfourner le tout.