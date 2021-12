À la découverte d'une entreprise française qui produit des laines d'exception

De l'élevage des brebis à la production de laine d'exception, la dernière manufacture lainière du pays tenue par la même famille depuis huit générations perpétue un savoir-faire ancestral. Luc Bourgeois est éleveur de brebis Mérinos d'Arles dans l'un des derniers steps arides d'Europe occidentale au cœur de la Provence. L'environnement exceptionnel de la région a permis aux bêtes de produire une laine si précieuse. "En Europe, nous sommes vraiment les meilleurs en termes de finesse et de frisure. C'est ce qui fait un peu notre fierté d'élevage aujourd'hui. C'est aussi une fierté de produire un produit d'exception qui est transformé localement à côté de chez nous", affirme-t-il. Jean-Louis Brun, directeur général de la manufacture Brun de Vian-Tiran à L'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse), choisit avec soin les plus belles laines du monde. Il garde des centaines de stocks dans son entrepôt. Dans les ateliers de sa manufacture, la laine devient l'objet d'une chorégraphie millimétrée et en guise de musique la cadence des machines à tisser. Un peu plus tard, Vincent Durand, laineur, entre en piste. Son métier consiste à surveiller l'échardonnage. La machine gratte l'étoffe pour révéler la douceur et la délicatesse du mohair. Partout, de la minutie, de la précision élevée au rang d'art. Quinze étapes sont nécessaires pour travailler ces laines d'exception avec des gestes centenaires presque oubliés. Les 35 ouvriers nouent des liens étroits avec la manufacture. Jean-Marc Roux, foulonnier, y travaille depuis toujours comme plusieurs membres de sa famille. La plus grande fierté du père de Jean-Louis, c'est que l'atelier est toujours resté dans la famille. "Je suis né dans la manufacture, dans la maison qui est dans la manufacture. Pour moi, ma vie était là", dit Pierre Brun. L'autre grande récompense pour les Brun de Vian-Tiran, le résultat de tout ce travail : couverture, écharpe, plaid, autant d'articles à la qualité exceptionnelle qui rencontrent beaucoup de succès auprès de la clientèle. TF1 | Reportage S. Bougriou, E. Fourny