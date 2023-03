À la recherche du bien vieillir

La Nièvre est l’un des départements les plus ruraux de France et aussi l’un des plus âgés. Près d’un habitant sur six a plus de 75 ans. Pour une fois, ce ne sont pas des jeunes qui redynamisent un village. Il faut dire que tout a été fait pour que les aînées se sentent comme chez elles. Une ancienne maison de notaire a été rénovée et découpée en sept petits appartements pour en faire des résidences seniors pensées et équipées pour des personnes âgées autonomes. L’objectif est de rester autonome et surtout rester chez soi avec parfois l'aide d'une aide-soignante. Malgré toutes les craintes qu'il suscite, l'EHPAD est parfois la seule solution. Le jour de notre visite, le carnaval du village s’invite au milieu des résidents. Et malgré le poids des années, quand le tempo est entraînant, il y a parfois une étincelle. Dans ce genre de moment, certains en oublient presque qu’ils n’ont pas vraiment eu le choix. TF1 | Reportage L. Zajdela, D. Salmon, F. Jolfre