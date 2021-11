À la rencontre de ces Afghanes qui se cachent pour faire du sport

Chez les talibans, on peut pratiquer tous les sports si on est un homme. Pour les femmes, c'est désormais interdit, car le sport les amènerait, selon eux, à exposer leurs corps. Certaines Afghanes résistent. Nous avons rencontré des jeunes filles qui suivent des cours de Taekwondo clandestins. Leur entraîneur est un homme, c'est défendu. Pour Hadia, ceinture noire, ce cours illégal est le seul moment où elle retrouve un peu de joie de vivre. "Maintenant, nous sommes beaucoup plus limités qu'avant. Je voudrais toute revenir au régime précédent. Je me sens comme un oiseau en cage. Ils ne veulent pas comprendre les femmes ni respecter le droit des femmes", déplore la jeune championne. Mais Hadia a peu d'espoir. "Je veux partir", avoue-t-elle. De nombreuses sportives ont déjà fui l'Afghanistan, comme Semma, championne de boxe, réfugiée au Qatar depuis deux mois. "Les talibans m'ont envoyé une lettre pour me dire d'arrêter la boxe. J'ai eu très peur, je suis partie. Mon but maintenant, ce sont les Jeux olympiques pour devenir la première championne Afghane médaillée", se confie-t-elle. Trois mois que les talibans ont pris le pouvoir et qu'ils répètent qu'ils sont attachés aux droits des femmes. La réalité est si différente. Nous nous rendons dans une université privée qui a eu l'autorisation d'accueillir les étudiantes. Une cloison sépare désormais les hommes des femmes. Ces étudiantes refusent également d'être voilées intégralement en cours comme la nouvelle loi l'exige. Les dernières bulles de liberté pour les Afghanes restent ces rares salons de beauté encore ouverts malgré les menaces des talibans. Dans la rue, telles des ombres, les femmes passent vite, mais la plupart ne sortent plus de chez elles. Elles n'ont toujours pas toujours le droit de travailler. TF1 | Reportage L. Boudoul, P. Véron