À la rencontre de Gérard Picard, monteur de mouches de pêche

Adepte de la pêche à la mouche, Gérard Picard passe des heures à scruter les courants et à observer les insectes de sa région. Son objectif est de créer les mouches les plus performantes. De sa passion, ce retraité en a fait un commerce. Il travaille avec des matériaux naturels pour se rapprocher au plus près de la réalité. Ses produits sont en vente sur Internet avec un prix entre 2 et 3,5 euros. Il les exporte aussi dans d'autres pays comme l'Angleterre, le Japon et même les États-Unis. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.