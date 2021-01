À la rencontre de Guillaume Musso, le roi des ventes de livres

Guillaume Musso vit à Paris, mais rejoint dès qu'il le peut, les terres de son enfance. Le sentier des douaniers, décor de l'un de ses romans, a nourri son imagination. C'est un lieu lié à son adolescence et ses premières balades. Autre source d'inspiration, l'ancienne bibliothèque municipale où sa mère travaillait. L'écrivain y passait des centaines d'heures. Depuis dix ans, c'est l'auteur français le plus vendu de l'Hexagone. Son statut d'écrivain populaire lui vaut parfois une forme de condescendance, qu'il assume tout simplement. Dans le silence de son bureau parisien, l'ancien professeur d'économie travaille déjà sur son prochain roman, un quotidien quasi scolaire fait de rituels. Chacun de ses romans se vend à plus d'un million d'exemplaires. Pas de recette particulière, mais un indicateur infaillible. À 46 ans, Guillaume Musso a beaucoup de projets. Il est par exemple tenté plus que jamais par le cinéma et pourquoi pas, la littérature jeunesse.