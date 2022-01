À la rencontre de l'humoriste Jeff Panacloc

Jeff Panacloc et Jean-Marc sont inséparables depuis 18 ans. Mais aujourd'hui, l'humoriste nous a rencontré seul pour évoquer les débuts de son aventure. Tout a commencé à Magic Dream, un magasin parisien pour magiciens. Il n'y était pas revenu depuis des années. À quinze ans, Jeff y passait des heures. "Je voulais devenir magicien, mais je n'étais pas très très bon. Je n'étais pas un acharné comme d'autres, mais j'essaie de mettre de l'humour comme je le fais aujourd'hui dans mon métier", raconte-t-il. Jeff a acheté sa première marionnette dans ce magasin et l'a prénommé Jean-Marc, en hommage au propriétaire de l'époque. Ils font leur première scène à Montmartre, au cabaret "Chez Ma Cousine". Il y a rencontré Carine Erseng, chanteuse, qui est devenue l'une de ses meilleurs amis. Ensemble, ils travaillent ici pendant cinq ans. Très vite, Jeff abandonne la magie pour la ventriloquie. Très rapidement, son amie s'est rendue compte du potentiel du duo. Et en 2015, c'est la consécration. Cet été, une nouvelle aventure a débuté : le cinéma. Jeff a dû combattre sa timidité pour mieux se révéler. Mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est la scène. Son nouveau spectacle intitulé "Adventure", fait vivre trois autres personnages. TF1 | Reportage L. Delsol, A. Ifergane