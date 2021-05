À la rencontre de Mark Schneider, le sosie américain de Napoléon

Ce sosie de Napoléon est troublant de ressemblance. Il a le même nez aquilin et le même regard perçant, comme si l'empereur n'était pas mort, mais exilé aux États-Unis. Nous l'avons retrouvé en Virginie, pendant une reconstitution historique. Plongeant au cœur des batailles, ce sosie de l'empereur se nomme Mark Schneider. Il est la coqueluche des reconstituteurs. Cet homme a traversé toute l'Europe pour rejouer les combats de la Grande armée. Il a été accueilli en Rock Star en Allemagne, ovationné à Austerlitz, rencontré Vladimir Poutine à Borodino et Valéry Giscard d'Estaing en 2012. Copie parfaite de Napoléon, Mark Schneider fait la même taille au centimètre près. De plus, cet homme est né exactement deux cents ans après Napoléon. Cet acteur et historien travaille dans un musée. Il incarne aussi un autre Français, un héros de l'indépendance américaine, le marquis de La Fayette. Comme s'il était un ambassadeur de la France aux États-Unis.