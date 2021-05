A la rencontre de paléo-artiste

Gilles Tosello, paléo-artiste, reconstitue la vie préhistorique grâce à ses connaissances scientifiques et artistiques. Un fusain pour tracer les contours d'un passé disparu. L'artiste pousse l'imitation jusqu'à brûler du Pin sylvestre. Comme le faisaient nos très lointains ancêtres qui ont peint un mégacéros il y a 20 000 ans. Il travaille dans atelier de la banlieue toulousaine avec son équipe dans la pénombre et la concentration. Il doit reproduire la grotte Cosquer et ses 3 000 mètres carrés d'œuvres peintes gravées au silex. Des panneaux qui prendront place dans un musée à Marseille en 2022. En 1985, Henri Cosquer, plongeur professionnel, est le premier à découvrir la grotte. Cette dernière est située aujourd'hui 37 mètres sous la mer. Elle n'est accessible que par plongée au bout d'un long tunnel aquatique par des plongeurs professionnels. Très rare sont ceux qui ont pu admirer les dessins de pingouin au fond de cette grotte. Ce sont les seuls connus à ce jour dans l'art préhistorique. D'où la nécessitée d'une réplique en cours de reproduction. La suite dans le reportage ci-dessus.