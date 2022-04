À la rencontre de Pierre Huvet, dernier chapelier de l'Oise

Il semble sortir d’un western. Pourtant, Pierre Huvet n’est pas comédien, mais chapelier. Passionné par les couvre-chefs d’époque, ils prennent forme sous son fer et ses mains. Dans son petit atelier de l’Oise, il apprend seul ce savoir-faire rare depuis quatre ans. Toutes ses créations sont des sur-mesures et réalisées à partir de techniques anciennes, comme l’étape de brûlage pour resserrer les fibres. Il faut compter au minimum 20 heures de travail par pièce. Si Pierre est tombé dans le chapeau, c’est par hasard. Impossible de trouver les couvre-chefs de ses héros dans le commerce, alors il a décidé de les fabriquer. "J’ai toujours des tas d’inspirations, que ça vienne des jeux vidéos ou des films", confie-t-il. Dans son atelier, tout est fait à la main. Pierre utilise d’ailleurs les mêmes outils qu’il y a 200 ans, pour découper, poncer ou coudre la languette de cuir ou de tissu. Pour cet artisan, sa récompense, c’est de voir son client venir chercher sa commande après deux semaines d’attente. Sa réputation dépasse largement les frontières de l’Oise. La majorité de ses chapeaux sont portés jusqu’au Far West. TF1 | Reportage M. Poujol, F. Maillard, S. Caffin