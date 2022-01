À la rencontre de Romain Maire, collectionneur d'orchidées

Il y a plus de 30 000 espèces d'orchidées dans le monde. De quoi donner le tournis. Leur diversité et leur raffinement, voilà ce qui a séduit Romain Maire, collectionneur. Il en a dans tous les coins de sa maison, soit 1 200 plantes environ. Des fleurs d'une grande sensualité, jusqu'à leur nom même. "Le nom orchidée vient du latin Orchis qui signifie testicule. Il y a beaucoup d'auteurs et de botanistes qui voient dans les fleurs d'orchidée quelque chose de très sexuel", explique le collectionneur. Romain Maire leur consacre entre deux et trois heures par jour. Toujours en quête d'une espèce originale. Sous une bâche se trouve son trésor. Il l'observe, guette les premières floraisons et s'émerveille comme un enfant devant une plante surprenante. Comme toutes ses plantes ne tiennent pas dans la maison, il s'est aussi aménagé une serre en extérieur. "Elles détestent les courants d'air et les coups de froid", explique Romain. Les orchidées poussent partout, mais surtout en Asie et dans les régions tropicales. Une passion qu'il partage sur Instagram et dont il ne sait pas lui-même où elle s'arrêtera. TF1 | Reportage A.M. Blanchet-Bouchet, J.Y. Chamblay